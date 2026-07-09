نماینده ایران در ژنو، در نشست شورای حقوق بشر با اشاره امضای تفاهمنامه اسلام آباد برای خاتمه جنگ گفت: آمریکا همانند گذشته به تعهدات خود پایبند نبوده و موازین اخلاقی و حقوقی را زیر پا گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ نماینده جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو، در پایان شصت‌ودومین نشست شورای حقوق بشر با اشاره به آثار تحریم‌ها و اقدامات نظامی بر حقوق بنیادین مردم ایران، خواستار توجه بیشتر این شورا به پیامد‌های جنگ، تجاوز و اقدامات قهری یک‌جانبه شد.

نماینده کشورمان در سخنانی در این نشست، توجه ویژه شورا را به دو پدیده ویرانگر و مخرب یعنی تحریم‌ها و تجاوز نظامی جلب و تاکید کرد که این شورا به عنوان نهادی که باید پیگیر حقوق بشر مردم جهان باشد، می‌بایست نقض مستمر و گسترده حقوق بشر مردم ایران به واسطه تحریم‌ها و تجاوزات مکرر را مورد توجه قرار دهد.

علی بحرینی ضمن اشاره به امضای تفاهم‌نامه‌ای با هدف پایان دائمی جنگ بین ایران و آمریکا، بیان داشت که ایالات متحده همانند گذشته به تعهدات خود پایبند نبوده و موازین اخلاقی و حقوقی را زیر پا گذاشته است.

دیپلمات کشورمان همچنین حمله این رژیم در شامگاه ۱۶ تیرماه به جنوب ایران را که نقض فاحش تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود، مصداقی دیگر از این بدعهدی عنوان و محکوم کرد.

نماینده ایران در ادامه تأکید کرد که این اقدامات در حالی صورت گرفته که جمهوری اسلامی ایران همچنان به دیپلماسی و ادامه مذاکرات متعهد مانده است.

علی بحرینی همچنین بیان داشت که جنگ و تجاوز، فارغ از هرگونه توجیه یا شکل، از بزرگ‌ترین تهدید‌ها علیه تحقق حقوق بشر محسوب می‌شود. درگیری‌های مسلحانه جان انسان‌ها را می‌گیرند، زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی را ویران می‌کنند و روند توسعه کشور‌ها را برای سال‌ها و حتی دهه‌ها به عقب می‌اندازند.

نماینده ایران از شورای حقوق بشر خواست فراتر از رویکرد‌های گزینشی و تفرقه‌افکنانه، توجه بیشتری به پیامد‌های جنگ، تجاوز نظامی، اقدامات قهری یک‌جانبه و استاندارد‌های دوگانه در بررسی وضعیت‌های حقوق بشری داشته باشد.