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دبیر ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب گفت: ازدحام جمعیت تشییعکننده در عراق موجب شد که برنامه ما در ستاد ملی آیین برگزاری وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب با تأخیر روبرو شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای علی اکبر پورجمشیدیان در ارتباط زنده تصویری با شبکه خبر گفت: مردم عراق با خلق حماسهای بزرگ در آیین تشییع و نماز بر پیکر امام عظیمالشأن امت اسلامی در نجف اشرف و کربلای معلی، حضوری چشمگیر و میلیونی داشتند. این حضور فعال و گسترده، همانطور که در تصویرها نیز مشاهده میشود، موجب ازدحام جمعیت و در نتیجه تأخیر در برنامههای ستاد ملی برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب شده است.
پورجمشیدیان اضافه کرد: بر اساس گفتوگوی تلفنی که با ستاد برگزاری آیین در کشور عراق داشتیم، به علت ازدحام جمعیت، هنوز امکان انتقال پیکر مطهر رهبر عظیمالشأن و شهیدمان به حرم حضرت اباعبداللهالحسین علیهالسلام، فراهم نشده است. به همین علت، ما در ستاد برگزاری آیین تشییع در مشهد مقدس، برای جلوگیری از اذیت و معطل شدن بیشتر مردم، پیشبینی کردیم که ممکن است، حضور پیکر رهبر عظیمالشأن شهید و خانواده گرانقدر و شهید ایشان با چند ساعت تأخیر به مشهدالرضا برسد. از اینرو، آیینی که قرار بود از ساعت ۶ یا ۸ صبح آغاز شود، ساعت ۱۴ آغاز میشود.
دبیر ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب گفت: از همه هموطنان عزیز در مشهدالرضا، خراسان رضوی و دیگر هموطنانی که قصد حضور در آیین تشییع و نماز بر پیکر امام شهیدمان در مشهد مقدس را دارند، خواهشمندیم تا برنامه خود را به گونهای تنظیم کنند که پیش از ساعت ۱۴ در خیابانهای مشهدالرضا حضور یابند و بتوانند با آرامش خاطر در این آیین شرکت کنند.
پورجمشیدیان اظهار داشت: از مردم به علت این تغییر که ناخواسته پدید آمده است، پوزش میطلبیم.