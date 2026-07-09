نماینده ادوار گذشته مردم البرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دشمن در پی گسستن پیوند میان مردم و رهبری بود، گفت: برخلاف تصور دشمن، شهادت رهبر انقلاب موجب گسترش اندیشه مقاومت و تقویت همبستگی مردم شد و ملت ایران مسیر این مکتب را با استقامت ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، مهدی عسکری، نماینده مردم البرز در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: دشمن طی سال‌های گذشته تلاش کرد پیوند عمیق میان مردم و رهبری را از بین ببرد، اما همه این تلاش‌ها ناکام ماند و شهادت رهبر شهید نه‌تنها به اهداف آنان نرسید، بلکه موجب گسترش اندیشه و مکتب ایشان در میان مردم شد.

وی با حضور در برنامه سیمای البرز افزود: پس از شهادت رهبر، مردم بیش از گذشته خود را ادامه‌دهنده راه و آرمان‌های ایشان دانستند و این تفکر در میان اقشار مختلف جامعه تقویت شد. هدف قرار دادن منزل و خانواده ایشان، نشان‌دهنده نگرانی و هراس دشمن از تداوم این مسیر و گسترش اندیشه مقاومت در جامعه است.

نماینده مردم البرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حضور گسترده مردم و برافراشته شدن پرچم‌ها در صحنه، پیام روشنی از ایستادگی ملت ایران بود، تصریح کرد: تجربه نشان داده است که سازش با دشمن دستاوردی برای کشور به همراه ندارد و آنان امتیازی به ملت ایران نخواهند داد.

وی در پایان برنامه زنده نگاه مردم تأکید کرد: ملت ایران الگوی مقاومت را برگزیده است و با ایستادگی بر این مسیر حرکت می کند.

به گفته عسکری، مقاومت تنها یک راهبرد سیاسی نیست، بلکه سبک مدیریتی و رویکردی بود که رهبر شهید آن را در عرصه‌های مختلف، از جمله اقتصاد مقاومتی، دنبال و تبیین کردند.