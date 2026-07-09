پلیس امنیت اقتصادی استان زنجان با اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار، موفق به شناسایی و کشف ۳۶ تن برنج احتکار شده به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال در سه انبار این استان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان از کشف انبار‌های احتکار برنج به وزن بیش از ۳۶ تن خبر داد و گفت: پلیس با اشراف اطلاعاتی کامل و در راستای صیانت از حقوق شهروندان در مقابله با مخلان بازار و محتکران قاطعانه عمل می‌کند.

سرهنگ مرتضی عباسی با اعلام این خبر افزود: در اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار کالا‌های اساسی و مبارزه با پدیده احتکار ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و اشراف میدانی موفق به شناسایی سه انبار احتکار کالای اساسی شدند.

وی افزود: با هماهنگی قضایی، ماموران در بازرسی از انبار‌های مذکور، ۳۶ تن برنج احتکار شده به ارزش بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال را کشف و ضبط کردند.

عباسی تصریح کرد: در این رابطه پرونده مقدماتی برای سه متهم تشکیل شد که جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح معرفی شدند.

عباسی با تاکید بر تداوم طرح‌های نظارتی پلیس بر بازار خاطرنشان کرد: ماموران انتظامی با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی به ویژه توزیع کالا و احتکار برخورد قاطعانه و بدون اغماض خواهند داشت.