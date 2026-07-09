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رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در بیروت گفت: «شهید سید علی خامنهای هرگز در مقابل تکبر و زورگویی آمریکا سر خم نکرد و هیچگاه از مسئله فلسطین دست نکشید.»
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شیخ ماهر حمود، از علمای برجسته اهل سنت لبنان و رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت، در سخنرانی خود در تجمعات مردمی حزب الله لبنان که همزمان با مراسم تشییع امام شهید برگزار شد، بر جایگاه سید علی خامنهای در حمایت از فلسطین و مقابله با سلطه آمریکا تاکید کرد.
شیخ حمود گفت: «شهید سید علی خامنهای هرگز در مقابل تکبر و زورگویی آمریکا سر خم نکرد و هیچگاه از مسئله فلسطین دست نکشید.»
رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت تاکید کرد: شهادت سید علی خامنهای، شهادتی برای تاریخ است و پیروزی در راه است؛ همانگونه که رژیم صهیونیستی پس از بیداری امت، رو به زوال خواهد رفت.
عالم برجسته اهل سنّت لبنان با اشاره به جنگ رسانهای علیه مقاومت تاکید کرد که کسانی که تبلیغ میکنند مقاومت جز کشتار و ویرانی نتیجهای نداشته، بخشی از جنگ رسانهای رژیم صهیونیستی علیه ملتهای منطقه هستند.
مفتی جعفری لبنان نیز در این مراسم، تشییع رهبر شهید انقلاب در عراق و ایران را رویدادی تاریخی در منطقه توصیف کرد و گفت: ایران همواره لبنان را بهعنوان یک اولویت مطلق در زمینه حاکمیت و منافع ملی در نظر گرفته است.
احمد قبلان گفت: در چارچوب تعهد تاریخی خود به منافع و حاکمیت لبنان، گزینههای شهید سید علی خامنهای را نیز رعایت کرده ایم.