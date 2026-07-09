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مراسم تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب امروز با حضور گسترده مردم، مسئولان، شخصیتهای کشوری و لشکری و میهمانان داخلی و خارجی در مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز خراسان رضوی، مشهد الرضا امروز میزبان زائران مراسم تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب با حضور گسترده مردم، مسئولان، شخصیتهای کشوری و لشکری و میهمانان داخلی و خارجی است.
فعالیت ۵ ایستگاه مترو مشهد به دلیل ازدحام جمعیت عزاداران مراسم بدرقه آقای شهید امت متوقف شد.
مسئولان خراسان رضوی در مراسم استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید امت در فرودگاه مشهد حضور یافتند.
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید پس از برگزاری نماز بر پیکر شهدا پایان مییابد و مراسم تدفین با حضور اعضای بیت رهبر انقلاب برگزار می شود.
رئیس سازمان سینمایی کشور گفت: گروههای مستندساز و فیلمبردار در مسیر تشییع از تهران تا مشهد مستقر شدهاند تا این رویداد تاریخی را روایت و ثبت کنند.
پانصد زائر ترکیهای از مرز بازرگان برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید امت وارد کشور شدند.
۳ هزار زائر فریمانی برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید، با ۴۵ دستگاه اتوبوس به مشهد اعزام شدند.
به دنبال حمله جنایتکارانه دشمن صهیونیستی آمریکایی بامداد امروز به یکی از نقاط مسیر ریلی تهران-مشهد، حرکت قطارهای مسافری در این مسیر با وقفه مواجه شده است.
کاروانهای زائران قوچانی با ۳۰ دستگاه اتوبوس برای حضور در مراسم وداع و تدفین «رهبر شهید» عازم مشهد شدند.
مشهد شاهد حضور زائران و مشتاقانی است که در سوگ شهادت رهبر شهید از نقاط مختلف کشور خود را برای شرکت در مراسم وداع و تشییع قائد امت ، به این پایتخت معنوی ایران رساندهاند.
دبیر ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب، از همه هموطنانی که قصد حضور در آیین تشییع امام شهید امت در مشهد را دارند، به علت تغییر ساعت مراسم تشییع عذرخواهی کرد.
بیش از چهار هزار و ۷۰۰ مهمان خارجی از ۲۷ کشور جهان برای شرکت در مراسم بدرقه رهبرشهید امت در مشهد مقدس،حضور یافته اند.