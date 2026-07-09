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سفیر ایران در برلین در واکنش به همراهی صدراعظم آلمان با جنگ آمریکا علیه کشورمان تاکید کرد: تائید تجاوز به ایران و به شهادت رساندن مردم کشورمان به دست آمریکا و رژیم اسرائیل، نه بخشودنی است و نه فراموششدنی.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ مجید نیلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان چهارشنبه شب با انتشار پیامی نوشت: آشفتگی جنگطلبان آمریکایی و همراهی برخی طرفهای اروپایی با آنان، بیش از هر چیز، از هراس آنان نسبت به پیامی حکایت دارد که از تشییع باشکوه و کمنظیر امام خامنهای با حضور میلیونها ایرانی و عراقی آزاده و همصدایی دهها میلیون آزاداندیش در سراسر جهان، به دنیا مخابره شد؛ پیامی از ایستادگی و همبستگی در برابر زور، زورگویی و زیادهخواهی.
پیشتر فردریش مرتس صدراعظم آلمان در کنفرانس خبری حاشیه نشست سران ناتو در آنکارا، با تکرار روایت ادعایی واشنگتن درباره تحولات تنگه هرمز از حملات آمریکا به ایران حمایت کرد و آن را موجه خواند.
سفیر کشورمان در همین پیوند هشدار داد: تائید تجاوز به ایران و به شهادت رساندن مردم کشورمان به دست آمریکا و رژیم اسرائیل، نه بخشودنی است و نه فراموششدنی.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز ساعاتی پیش در واکنش به حملات بامداد چهارشنبه آمریکا به بخشهایی از خاک کشورمان، این اقدام را تجاوز نظامی علیه چند مرکز پایش و نظارت در سواحل جنوبی ایران و نقض آشکار منشور ملل متحد توصیف کرد.
دستگاه دیپلماسی کشورمان همچنین تاکید کرد که این حملات، نقض فاحش بند یک یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مبنی بر توقف عملیاتهای نظامی است.
وزارت امور خارجه در بیانیه خود تصریح کرد که تکرار حملات غیرقانونی علیه ایران، در کنار تصمیم خزانهداری آمریکا برای لغو مجوز فروش نفت ایران، نقض ترتیبات ایرانی در تنگه هرمز و تداوم تجاوزهای نظامی و اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی علیه لبنان، بخشهای مهم و اساسی تفاهم خاتمه جنگ را بدون اثر ساخته است و مسئولیت پیامدهای خطرناک این تشدید اوضاع بر عهده رژیم عهدشکن آمریکا خواهد بود.
همزمان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که در پاسخ اولیه به تجاوز آمریکا، نیروهای دریایی و هوافضای سپاه طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی، ۸۵ نقطه از تأسیسات مهم نظامی آمریکا در بندر سلمان، منطقه پنجم دریایی بحرین و پایگاه هوایی علی السالم کویت را هدف قرار دادند و یک پهپاد MQ ۹ آمریکا را که قصد دخالت در عملیات داشت، سرنگون کردند.
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه هم اتهامزنی درباره حادثه ادعایی علیه یک شناور مرتبط با قطر در تنگه هرمز را سؤالبرانگیز و غیرقابل قبول دانسته و تاکید کرده بود که جمهوری اسلامی ایران تعهدات خود را برای اداره آتی تنگه هرمز و ارائه خدمات دریایی با جدیت پیگیری میکند.
او همچنین هشدار داده بود که تردد برخی شناورها از مسیرهای غیرهماهنگ با ایران و خاموش کردن یا دستکاری ردیاب کشتی، موجب بروز خطر تصادم، مشکلات زیستمحیطی و اخلال در تلاشهای ایران برای تسهیل تردد ایمن در تنگه هرمز خواهد شد.