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همه ظرفیتهای خوزستان و حوزههای امتحانی برای برگزاری کیفی امتحانات نهایی و میزبانی از بیش از ۳۴ هزار دانشآموز آماده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان گفت: همه ظرفیتهای استان و حوزههای امتحانی برای برگزاری کیفی امتحانات نهایی و میزبانی از بیش از ۳۴ هزار دانشآموز آماده هستند.
ناصر علیفر در نشستی با مدیران و روسای مناطق آموزشی استان برگزاری منظم و دقیق آزمونهای نهایی را اولویت نخست همه مسئولان این حوزه دانست و بیان کرد: تمامی امکانات و توان اجرایی استان باید برای برگزاری امتحانات نهایی با بالاترین استانداردها بسیج شود و روسای ادارات آموزشوپرورش موظف هستند با حضور میدانی، بر روند اجرای این آزمونها نظارت مستمر داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۳۴ هزار دانشآموز پایههای یازدهم و دوازدهم در این آزمونها شرکت میکنند افزود: این دانشآموزان حاصل ۱۲ سال تلاش و مجاهدت معلمان و خانوادهها هستند و امتحانات نهایی خروجی این تلاشهاست به همین دلیل وظیفه اخلاقی و اداری ما فراهم کردن محیطی ایمن و آرام برای این دانش آموزان است.
علی فر ضمن تاکید بر ایجاد آرامش روانی و صیانت از سلامت آزمونها ادامه داد: ایجاد آرامش روانی از اولویتهای اجرایی مدیران حوزههای امتحانی است و دانشآموزان در این مقطع حساس، بیش از هر زمان دیگری به تمرکز نیاز دارند بنابراین باید با پرهیز از ایجاد فشارهای غیرضروری و بهرهگیری از توان مشاوران، بستری مناسب برای حضور آنان در جلسات فراهم شود.
مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان همچنین بر لزوم صیانت کامل از سلامت و امنیت آزمونها تاکید کرد و گفت: حفاظت دقیق از سؤالات، کنترل فرآیند تکثیر و انتقال و همچنین بازبینی تجهیزات حوزهها از جمله سیستمهای سرمایشی، روشنایی و برق اضطراری، جزو مواردی است که باید پیش از آغاز آزمونها با دقت کامل نهایی شود.
وی به چالشهای کلان آموزشوپرورش استان اشاره کرد و افزود: کاهش زمان آموزش حضوری، تدریس توسط معلمان غیرمرتبط، تراکم بالای دانشآموزان در کلاسها، ضرورت نگهداشت نیروی انسانی و مشارکت ناکافی برخی اولیا از مهمترین مسائل آموزشوپرورش خوزستان است که باید برای ارتقای کیفیت آموزشی با برنامهریزی دقیق مدیریت شوند.
علی فر با تاکید بر نقش کلیدی خانوادهها در نظام تعلیم و تربیت خاطرنشان کرد: مشارکت خانوادهها از ارکان اصلی موفقیت نظام آموزشی است و هرچه همراهی اولیا با مدارس عمیقتر باشد نه تنها آسیبهای اجتماعی کاهش مییابد بلکه یادگیری دانشآموزان نیز تثبیت و نهادینه خواهد شد.
در استان خوزستان بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانشآموز، ۷۵ هزار معلم و حدود ۹ هزار مدرسه وجود دارد که این حجم گسترده از خدمات آموزشی و تربیتی، ضرورت بهرهگیری از همه ظرفیتهای مردمی و اجتماعی را دوچندان میکند.