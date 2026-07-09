به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ منابع خبری گزارش دادند که هم‌زمان با فرا رسیدن هزار و هفتمین روز جنگ در غزه، گروهی از حامیان فلسطین در پاریس با برگزاری یک راهپیمایی سکوت، همبستگی خود را با مردم مظلوم غزه اعلام کردند.

شرکت‌کنندگان در این تظاهرات با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین و تصاویر شهدا، یاد قربانیان این جنگ را گرامی داشتند.

معترضان همچنین با حمل نمادین عروسک‌های کفن‌پوش شده و حرکت در سکوت، خواستار پایان نسل‌کشی در غزه و توجه افکار عمومی به ادامه حملات رژیم صهیونیستی شدند.

بر اساس این گزارش، معترضان با حمل پلاکارد‌هایی با نوشته «نسل‌کشی در غزه؛ ما ساکت نخواهیم شد»، ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی، بر ضرورت اقدام فوری جامعه بین‌المللی برای توقف این فاجعه انسانی تاکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی همچنین خواستار آزادی گروگان‌های زندانی در سرزمین‌های اشغالی شدند.