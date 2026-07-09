همزمان با شروع مجدد حملات رژیم جنایتکار آمریکا به جنوب کشور، ساعاتی قبل، نقاطی از بندر چابهار، کنارک و شهرستان ایرانشهر هدف اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، ساعتی قبل، صدای حدود ۱۰ انفجار در چابهار و کنارک شنیده شد، که در پی اصابت چند پرتابه دشمن صهیونی- آمریکایی، خسارت‌هایی به اسکله شهید بهشتی و اسکله کلانتری و همچنین برج کنترل ترافیک دریایی وارد شده است.

همچنین مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سیستان و بلوچستان گفت: ساعتی قبل بر اثر حملات دشمن سه خط برق در شهرستان چابهار قطع شد، که با تلاش همکاران این قطعی‌ها رفع گردید.

انفجار در ایرانشهر

فرماندار ایرانشهر گفت: ساعت ۳۰ دقیقه بامداد امروز، مناطقی از ایرانشهر هدف حمله دشمن قرار گرفت.

سلیم کدخدا، افزود: در پی شنیده شدن صدای چهار انفجار شدید در ایرانشهر، پس از بررسی دقیق مشخص شد اصابت پرتابه به بخشی از ساختمان تأسیسات پرواز و ساختمان ایستگاه هواشناسی فرودگاه ایرانشهر خسارت وارد شده که با حضور به موقع نیرو‌های امدادی عملیات اطفاء حریق در حال انجام است.

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