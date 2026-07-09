به منظور تسهیل در مشارکت مردم عراق در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب؛ استان‌های نجف اشرف و واسط عراق، پنجشنبه را تعطیل رسمی اعلام کردند.

اعلام تعطیلی رسمی استان‌های نجف و واسط در عراق

اعلام تعطیلی رسمی استان‌های نجف و واسط در عراق

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به منظور فراهم‌سازی بستر لازم برای حضور حداکثری مردم در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران؛ شورای استانداری «واسط» از تعطیلی رسمی ادارات در این استان برای روز پنجشنبه خبر داد.

در همین حال، شورای استانداری نجف نیز از تعطیلی رسمی ادارات این استان در روز پنجشنبه خبر داد.

پیشتر، سرپرست سرکنسولگری ایران در کربلا گفت: به جهت ازدحام شدید جمعیت، خودروی حامل پیکر رهبر شهید انقلاب با کندی حرکت می‌کند.

جعفر صفری گفت: به علت استقبال مردم و تشییع تاریخی پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی تمامی مبادی ورودی شهر کربلا مسدود شده است.

او تصریح کرد: حجم زائران موجود در کربلا بیش از انتظار مسئولان عراقی بوده و یک رکورد تاریخی ثبت شده است.

سرپرست سرکنسولگری ایران در کربلا خاطرنشان کرد: نیرو‌های عراقی در حال تلاش جهت تسریع انتقال سریعتر پیکر رهبری شهید به حرمین شریفین هستند.