سفر معنوی جمعی از دانشجویان بسیجی و خادمان دانشجو از استان چهارمحال و بختیاری به مشهد مقدس، در فضایی آکنده از شور حسینی و هم‌زمان با سوگواری سراسر کشور همراه شد.

به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس دانشگاه شهرکرد گفت: دانشجویان در جوار حرم ملکوتی امام رضا (ع) به سوگواری و عزاداری به مناسبت ماه محرم و فراق رهبر شهید پرداختند.

کریمی افزود:این دانشجویان با ابراز همدردی و تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب، بر عزم خود برای ادامه مسیر ایستادگی، تلاش و خدمت به میهن تأکید کردند.