به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ منابع خبری گزارش دادند که در پی تشدید تنش‌های نظامی بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و اعلام پایان آتش‌بس از سوی دونالد ترامپ ، قیمت نفت خام برنت با ۵.۲ درصد افزایش به ۷۸.۰۲ دلار در هر بشکه رسیده است.

افزایش قیمت نفت (هشتم جولای / ۱۸ تیر) پس از آن روی داد که ترامپ در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا اعلام کرد که تفاهم‌نامه موقت با ایران «به پایان رسیده است» و حملات جدیدی علیه این کشور انجام خواهد شد.

افزایش قیمت نفت خام برنت به ۷۸.۰۲ دلار و نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) به ۷۳.۵۲ دلار در هر بشکه، ناشی از نگرانی سرمایه‌گذاران از اختلال در عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز و بازگشت حق‌بیمه ریسک ژئوپلیتیکی به بازار‌های جهانی است.