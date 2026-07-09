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با ادامه تنش آفرینی آمریکا در خلیج فارس، قیمت جهانی نفت بیش از ۵ درصد رشد کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ منابع خبری گزارش دادند که در پی تشدید تنشهای نظامی بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و اعلام پایان آتشبس از سوی دونالد ترامپ ، قیمت نفت خام برنت با ۵.۲ درصد افزایش به ۷۸.۰۲ دلار در هر بشکه رسیده است.
افزایش قیمت نفت (هشتم جولای / ۱۸ تیر) پس از آن روی داد که ترامپ در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا اعلام کرد که تفاهمنامه موقت با ایران «به پایان رسیده است» و حملات جدیدی علیه این کشور انجام خواهد شد.
افزایش قیمت نفت خام برنت به ۷۸.۰۲ دلار و نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) به ۷۳.۵۲ دلار در هر بشکه، ناشی از نگرانی سرمایهگذاران از اختلال در عبور کشتیها از تنگه هرمز و بازگشت حقبیمه ریسک ژئوپلیتیکی به بازارهای جهانی است.