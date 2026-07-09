پخش زنده
امروز: -
سخنگوی وزارت خارجه روسیه ضمن هشدار درباره پیامد تصمیمهای غیرمسئولانه ناتو گفت: نشست ناتو در آنکارا نتوانست اختلافات شدید بین اعضا را کاهش دهد و بی نتیجه بود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه شامگاه چهارشنبه با انتشار بیانیهای اعلام کرد: مهم نیست که مارک روته، دبیرکل ناتو چقدر تلاش کرد تا نشست ناتو در ترکیه را به عنوان یک اجلاس «دورانساز» در تاریخ این ائتلاف معرفی کند، اما هیچ نتیجهای حاصل نشد. او از مهارتهای خود برای کاهش اختلافات شدید بین متحدان ناتو استفاده نکرد.
ماریا زاخارووا در ادامه تاکید کرد: روته در اجلاس آنکارا نتوانست دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا را آرام کند تا مانع از خروج اجباری نیروهای آمریکایی از اروپا شود و ایالات متحده ناامیدی خود را از ناتو پنهان نمیکند.
این دیپلمات روسی همچنین گفت: نخبگان فعلی اروپا خود را برای موقعیتهای رهبری در رویارویی بین غرب جمعی و روسیه آماده میکنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در پایان با بیان اینکه رویارویی با روسیه برای ناتو به امری وجودی و سیستماتیک تبدیل شده، افزود: خط کلی ناتو بدون تغییر باقی خواهد ماند؛ نظامیسازی اروپا، آمادگی برای درگیری با روسیه و کمک به اوکراین! استراتژیستهای ناتو باید لحظهای درنگ کرده و فکر کنند تا تصمیمات غیرمسئولانهای اتخاذ نکنند که میتواند جهان را به فاجعه بکشاند.
سیوششمین نشست ناتو در تاریخ ۷ و ۸ ژوئیه (۱۶ و ۱۷ تیر ماه) در مجتمع ریاستجمهوری ترکیه در آنکارا برگزار شد و در بخشی از بیانیه مشترک این نشست آمده است: تعهد تزلزلناپذیر به اوکراین بهعنوان بخش عمدهای از این بیانیه، بر مقابله با تهدیدات روسیه و حفظ حمایت قوی از اوکراین متمرکز است.