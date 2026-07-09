دونالد ترامپ هنگام ترک ترکیه برای سفر به انگلیس به طور غیرمنتظره‌ای از هواپیمای قدیمی ریاست جمهوری ایالات متحده استفاده و از سوار شدن بر هواپیمای اهدایی قطر خودداری کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ترامپ اعلام کرد که به جای هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ قطر که به تازگی بازسازی شده است، با یک هواپیمای قدیمی ریاست جمهوری آمریکا ترکیه را ترک می‌کند، تغییری غیرمنتظره که بحث‌ها درباره بررسی دقیق نوسازی پرهزینه و سریع جت اهدا شده قطر را دوباره آغاز کرده است.

منتقدان استفاده از جت اهدایی از سوی قطر به عنوان هواپیمای ریاست جمهوری آمریکا، هزینه، امنیت و سرعت بیش از حد نوسازی این هواپیما را زیر سوال برده‌اند.

در همین خصوص، ترامپ در پیامی در رسانه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال اعلام کرد که برای پرواز به پایگاه نیروی هوایی سلطنتی میلدنهال در انگلیس از یک هواپیمای قدیمی ریاست جمهوری آمریکا استفاده خواهد کرد، در حالی که هواپیمای جدید در همان پایگاه توقف می‌کند تا سربازان ایالات متحده که در آن پایگاه مستقر هستند بتوانند از آن هواپیما بازدید کنند.

ترامپ در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا تهدید ترور باعث تصمیم او برای تغییر هواپیما برای عزیمت از ترکیه به انگلیس شده است، پاسخ مستقیمی نداد، اما به تهدید بالقوه اذعان کرد.

جک رید سناتور دموکرات و عضو ارشد کمیته نیرو‌های مسلح سنای آمریکا پیش‌تر هشدار داده بود که پذیرش هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ اهدایی دولت قطر و استفاده از آن به عنوان هواپیمای اختصاصی رئیس جمهوری آمریکا، «تهدید‌های جدی» برای آمریکا خواهد داشت.

عضو دموکرات کمیته نیرو‌های مسلح سنای آمریکا با انتشار بیانیه‌ای گفت: استفاده از این هواپیما به جای «ایرفورس وان» تهدید‌های بسیار بزرگی را از نظر اطلاعات ضدجاسوسی در بر دارد و به یک کشور خارجی اجازه می‌دهد به سیستم‌های ارتباطی و حساس دسترسی پیدا کند».

رید گفت: این اقدام غیرمحتاطانه بی توجهی به امنیت ملی و اموال دیپلماتیک است و نشان دهنده تمایل خطرناک برای مبادله منافع آمریکا با منافع شخصی است.

این مقام ارشد سنا افزود: پذیرش این هدیه، توهین به دفتر ریاست جمهوری و خیانت به اعتمادی است که به هر رئیس جمهوری در آمریکا برای حفظ حاکمیت ملی می‌شود.

قطر پیش از این گرانبهاترین هدیه‌ای را که دولت آمریکا تاکنون دریافت کرده است، به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تقدیم کرده بود.

شبکه المسیره به نقل از رویترز اعلام کرد که قطر یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ را به ترامپ هدیه داده است.

بهای این هوپیما ۴۰۰ میلیون دلار است که پس از تجهیز و ایجاد تغییراتی در آن به هواپیمای ریاست جمهوری آمریکا تبدیل می‌شود.