برنی سندرز سناتور دموکرات آمریکایی در پیامی با محکوم کردن از سرگیری حملات آمریکا علیه ایران خطاب به دونالد ترامپ تاکید کرد: به جنگ علیه ایران پایان دهید.

سندرز خطاب به ترامپ: به جنگ علیه ایران پایان دهید

سندرز خطاب به ترامپ: به جنگ علیه ایران پایان دهید

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برنی سندرز در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: از سرگیری جنگ بدون دلیل و اشتباه ترامپ علیه ایران، آمریکا را قوی‌تر نخواهد کرد.

او افزود: این جنگ جان افراد بیشتری را خواهد گرفت و پول مالیات‌دهندگان بیشتری را هدر خواهد داد.

این سناتور آمریکایی در ادامه با اشاره به اینکه دونالد ترامپ آمریکا را به دلایل واهی و دروغین درگیر جنگ با ایران کرد، یادآور شد: در حالی که هنوز حتی یک ماه از اعلام آتش‌بس با ایران نگذشته، ترامپ اعلام کرده که این آتش‌بس پایان یافته است.

سندرز در پایان تصریح کرد: به این جنگ پایان دهید.