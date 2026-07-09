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ایران در نامههای جداگانه به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل درباره پیامدهای تجاوزات رژیم تروریست آمریکا بر صلح و امنیت بین المللی هشدار داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ متن نامه ارسالی ایران برای آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد و زنون نگای موکونگو، رئیس شورای امنیت به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در ادامه مکاتبه امروز (چهارشنبه) پیرامون اعلامیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره اقدامات تجاوزکارانه ایالات متحده که در نقض آشکار منشور ملل متحد و یادداشت تفاهم اسلامآباد ارتکاب یافتهاند، مایلم توجه فوری جنابعالی و اعضای شورای امنیت را به موارد دیگری از نقضهای فاحش، جنایات و تجاوزات ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران جلب نمایم.
ایالات متحده بار دیگر ضمن نقض آشکار منشور ملل متحد و تعهدات بینالمللی خود، حملات نظامی گستردهای را علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده و همچنان ادامه میدهد؛ حملاتی که تأسیسات واقع در جنوب ایران، بهویژه در بوشهر، و نیز چندین جزیره ایرانی در خلیج فارس را هدف قرار داده است.
این اقدامات تجاوزکارانه، نقض آشکار دیگری از بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و نقض اساسی بند ۱ یادداشت تفاهم اسلامآباد محسوب میشود؛ یادداشت تفاهمی که به موجب آن، ایالات متحده صراحتاً متعهد گردید کلیه اقدامات نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران را متوقف سازد و از تهدید یا توسل به زور علیه حاکمیت و تمامیت ارضی آن خودداری کند.
ایالات متحده، با نقض مکرر و عامدانه این تعهدات، عملاً یادداشت تفاهم مزبور را مردود و بیاعتبار ساخته و مسئولیت کامل بینالمللی تمامی پیامدهای حقوقی و سیاسی ناشی از رفتار غیرقانونی و تشدید خطرناک اوضاع توسط خود را بر عهده دارد.
در این خصوص، همچنین مایلم با نهایت تأسف به اطلاع برسانم که در جریان حملات نظامی ایالات متحده علیه تأسیسات متعددی واقع در امتداد ساحل جنوبی جمهوری اسلامی ایران در ساعات اولیه روز چهارشنبه، مورخ ۸ ژوئیه ۲۰۲۶، هشت تن از اعضای شجاع نیروی هوایی و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در حالی که پس از اصابت پرتابههای ایالات متحده در بندرعباس و بوشهر از میهن خود دفاع میکردند، جان خود را از دست دادند.
سروان علی معینی از پایگاه هوایی شهید یاسینی در بوشهر؛ ستوان یکم علی مهدیزاده، ستوان سوم حامد دورایی، استوار دوم امیرحسین قاسمی، استوار دوم علیرضا زارعی ثانی و استوار دوم علیرضا بالیده از پایگاه هوایی شهید عبدالکریمی در بندرعباس؛ به همراه ناواستوار دوم شهاب امیدی بزی و ناوی محمدجواد روانفر از منطقه یکم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در دفاع از کشور خویش به شهادت رسیدند و به عالیترین درجه ایثار نائل آمدند.
جمهوری اسلامی ایران این جنایات شنیع و اقدامات تجاوزکارانه مکرر ایالات متحده و نقض مستمر منشور ملل متحد و سایر قواعد قابل اعمال حقوق بینالملل از سوی آمریکا را به شدیدترین وجه ممکن محکوم مینماید. هدف قرار دادن عامدانه تأسیسات غیرنظامی و استمرار توسل غیرقانونی به زور علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بینالمللی محسوب شده و بار دیگر بیاعتنایی کامل ایالات متحده نسبت به تعهدات حقوقی بینالمللی خود را نشان میدهد.
با توجه به وخامت این وضعیت، جمهوری اسلامی ایران مسئولیتهایی را که به موجب منشور ملل متحد بر عهده دبیرکل و شورای امنیت نهاده شدهاند، بهویژه در وضعیتهایی که متضمن اعمال تجاوز، نقض صلح و تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی است، یادآور میشود.
ایران فوراً از دبیرکل و شورای امنیت میخواهد که بیدرنگ مسئولیتهای محوله به آنان بر اساس منشور را از طریق اتخاذ اقدامات فوری، مؤثر و قاطع به انجام رسانند تا ایالات متحده وادار به توقف اقدامات تجاوزکارانه غیرقانونی جاری خود گردد، از هرگونه تشدید بیشتر اوضاع جلوگیری شود و پاسخگویی کامل آمریکا بابت اقدامات تجاوزکارانه، نقضهای فاحش حقوق بینالملل و جرایم سنگین ناشی از آن تضمین گردد.
متأسفانه، ناکامی شورای امنیت در اتخاذ اقدام بهموقع، مؤثر و قاطع در واکنش به این نقضهای آشکار منشور ملل متحد، آمریکا را در ادامه و تشدید بیشتر توسل غیرقانونی به زور علیه جمهوری اسلامی ایران جسورتر ساخته و بدینسان، اقتدار شورا را تضعیف و صلح و امنیت بینالمللی را به مخاطره انداخته است.
جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تأکید مینماید که ایالات متحده مسئولیت کامل و بیقیدوشرط تمامی پیامدهای ناشی از توسل غیرقانونی خود به زور و تهدید جدیای را که اقدامات غیرقانونی آن علیه صلح و امنیت بینالمللی ایجاد میکند، بر عهده دارد.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر به عنوان سند رسمی شورای امنیت ثبت و توزیع گردد.
احترامات فائقه را تجدید مینماید.
امیر سعید ایروانی
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد