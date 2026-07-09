رئیس جمهور در صفحه مجازی خود از سران کشورهای پاکستان، تاجیکستان، گرجستان، ارمنستان و ترکمنستان به علت حضور در آیین وداع با امام شهید انقلاب اسلامی قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مسعود پزشکیان از نخست‌وزیر پاکستان به‌ پاس حضور در آیین وداع و تشییع رسمی امام شهید انقلاب، قدردانی کرد.

رئیس جمهور در این پیام نوشته است: از حضور برادر عزیزم، آقای شهباز شریف و هیئت عالی‌رتبه پاکستان و همچنین از ابراز همدردی صمیمانه دولت و ملت این کشور، سپاسگزارم؛ ملت‌های ایران و پاکستان همواره در غم و شادی یکدیگر شریک بوده‌ و با همبستگی در کنار یکدیگر ایستاده‌اند؛ امیدوارم با تکیه بر پیوندهای عمیق برادری، روابط دو کشور بیش از پیش گسترش یابد.



آقای پزشکیان، همچنین خطاب به رئیس‌ جمهور تاجیکستان، نوشت: برادر ارجمند، جناب آقای امامعلی رحمان، از حضور جناب‌ عالی در آیین وداع با امام مجاهد شهیدمان و ابراز همدردی صمیمانه با ملت ایران سپاسگزارم؛ اقدام ارزشمند جناب‌ عالی در حمایت از ملت ایران در حافظه تاریخی روابط دو کشور ماندگار خواهد شد؛ بی‌تردید تأکیدهای امام شهید انقلاب بر جایگاه ویژه کشورهای فارسی‌زبان و همسایگان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، همراه با اشتراک‌های عمیق تاریخی، فرهنگی، زبانی و دینی، سرمایه‌ای ارزشمند و زمینه‌ای مناسب برای ارتقای بیش از پیش روابط برادرانه ایران و تاجیکستان در همه عرصه‌ها است.



رئیس جمهور، خطاب به میخائیل کاولاشویلی، رئیس‌ جمهور گرجستان، نوشته است: حضور جناب عالی و ابراز همدردی به نمایندگی از طرف ملت و دولت گرجستان در حافظه تاریخی میان دو ملت دوست با روابطی ۳۰۰۰ ساله، درخشان خواهد ماند؛ امیدوارم روابط ایران و گرجستان در پرتو احترام متقابل و همکاری‌های سازنده بر اساس الگوی اقتصاد مکمل منطقه‌گرا در دوره جدید، بیش از پیش گسترش یابد؛ رهبر شهید انقلاب، همواره بر تقویت روابط با همسایگان تأکید داشتند؛ خاطره دیدار و گفت‌وگوی تاریخی ایشان با عالیجناب ایلیا نیز در صفحه روابط دو کشور و میان مذهب‌های تشیع و ارتدوکس، ماندگار است.



آقای پزشکیان در پیامی از نخست‌وزیر ارمنستان به علت حضور در آیین وداع با رهبر شهید انقلاب قدردانی کرد.

رئیس جمهور نوشت: از حضور و ابراز همدردی جناب آقای نیکول پاشینیان و هیئت عالی‌رتبه همراه و ابراز همدردی از طرف ملت و دولت ارمنستان، صمیمانه سپاسگزارم؛ امیدوارم که روابط تاریخی دوستانه دو ملت بزرگ ایران و ارمنستان که همواره مبتنی بر منافع مشترک، حسن همجواری و احترام متقابل بوده است، بیش از پیش توسعه یابد.



آقای پزشکیان، همچنین خطاب به رهبر ملی ترکمنستان نوشته است: از حضور برادر ارجمندم، آقای قربانقلی بردی‌ محمداف و همدردی صمیمانه با ملت ایران، صمیمانه سپاسگزارم.

رئیس جمهور در این پیام نوشت: همان‌گونه که رهبر شهید انقلاب تأکید داشتند، روابط ایران و ترکمنستان فراتر از همسایگی، روابط خویشاوندی است.