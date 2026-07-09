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رسانههای منطقه از پاسخ موشکی ایران به تجاوزهای اخیر رژیم جنایتکار آمریکا خبر میدهند. گزارشهای حاکی است، پایگاههای آمریکا در بحرین، کویت، قطر و اردن هدف حملات موشکی ایران قرار گرفتهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارتخانههای کشور در بحرین، کویت و قطر، در بیانیهای گفتند که آژیرهای حمله هوایی، بعد از شلیک موشکهای بالستیک از ایران، فعال شدند.
رسانه عراقی «صابریننیوز» نوشت که علاوه بر بحرین و قطر، پایگاههای نظامیان تروریست آمریکایی در کویت نیز هدف حملات هوایی ایران قرار گرفتهاند.
منابع خبری عربی از اصابت موشکهای ایرانی به یک پایگاه آمریکایی در کویت، و ناتوانی سامانههای پدافند هوایی این کشور خبر دادند.
شبکه الجزیره اعلام کرد، انفجارهای شدیدی کویت را به لرزه درآورده است. منابع عراقی میگویند که صدای انفجارها در کویت به حدی شدید است که در برخی مناطق این کشور به گوش میرسد.
در بحرین آژیرهای خطر به صدا درآمده است و صدای انفجارهای مهیبی به گوش میرسد. صابریننیوز گزارش داد که مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین هدف اصابت موشکها و پهپادهای ایرانی قرار گرفته است.
وزارت کشور قطر با صدور اطلاعیهای از افزایش سطح تهدید امنیتی خبر داد و از همگان خواست تا در منازل خود و مکانهای امن باقی بمانند.
برخی منابع اعلام کردند، پایگاه الأزرق در شرق اردن هم مورد هدف قرار گرفته است.
دشمن متجاوز آمریکایی چهارشنبه شب و بامداد پنجشنبه به اهدافی در ایران حمله کرد.