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رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی مقامات آمریکا را خطاب قرار داد و تاکید کرد: تنگهٔ هرمز فقط با «ترتیبات ایرانی» باز خواهد شد نه با تهدیدات آمریکایی.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت:
" آمریکا هنوز یاد نگرفته است که زورگویی و بدعهدی دیگر بیهزینه نیست.
شفاف بگویم: بزنید، میخورید.
دستوپای بیهوده نزنید که بیشتر فرو خواهید رفت.
تنگهٔ هرمز فقط با «ترتیبات ایرانی» باز خواهد شد نه با تهدیدات آمریکایی. "