روابط عمومی سپاه نینوا گلستان در اطلاعیه‌ای به تجاوز دشمن آمریکایی به نقاطی از پل آق تکه خان واقع در شهرستان آق قلا اشاره و تاکید کرد که پاسخ خرد کننده خواهیم داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن اطلاعیه روابط عمومی سپاه نینوا گلستان به شرح ذیل است:

دشمن آمریکایی در بامداد امروز (پنجشنبه) با موشک کروز نقاطی از پل آق تکه خان واقع در شهرستان آق قلا را مورد هدف قرار داد.

این حمله هیچ گونه تلفات جانی در پی نداشته است و مردم عزیز آرامش خود را حفظ کرده و به شایعات توجه نکنند. پاسخ خرد کننده خواهیم داد.