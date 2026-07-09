بیش از چهار هزار و ۷۰۰ مهمان خارجی از ۲۷ کشور جهان برای شرکت در مراسم بدرقه رهبرشهید امت در مشهد مقدس،حضور یافته اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضو ی، سخنگوی ستاد تشییع و بدرقه رهبر شهید در استان خراسان رضوی گفت: مهمانان خارجی شرکت کننده در مراسم تشییع رهیر شهید انقلاب در مشهد از کشور‌های عراق، افغانستان، عربستان، هند، ترکیه، عمان، لبنان، پاکستان، آمریکا، سوئد، انگلستان، سوریه، آذربایجان، تاجیکستان، بحرین، اندونزی، الجزایر، هلند، آلمان، ایرلند، آفریقای جنوبی، آرژانتین، برزیل، روسیه، سوئیس، بنگلادش و مالزی هستند.

مهدی شاد افزود: ۸۰ خبرنگار خارجی و ۵۰۰ فعال رسانه‌ای مراسم تشییع رهبر شهید را در مشهد پوشش می‌دهند.

تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه مصادف با بیست‌چهارم ماه محرم و شب شهادت امام سجاد علیه‌السلام در شهر مشهد برگزار و پیکر مطهر ایشان در آستان مقدس حضرت ثامن الحجج امام رضا علیه السلام به خاک سپرده می‌شود.

در حمله ۹ اسفند ۱۴۰۴ آمریکا و رژیم صهیونیستی به بیت رهبری، آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای و تعدادی از اعضای خانواده ایشان به فیض شهادت رسیدند. شهید مصباح‌الهدی باقری‌کنی همسر هدی خامنه‌ای، بشری خامنه‌ای دختر دیگر رهبر انقلاب به همراه دختر ۱۴ ماهه‌اش زهرا محمدی گلپایگانی و زهرا حدادعادل همسر آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب از دیگر اعضای خانواده قائد امت بودند که در این حملات به شهادت رسیدند.