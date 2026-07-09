پخش زنده
امروز: -
سازمان هواشناسی اعلام کرد: طی پنج روز آینده در بیشتر مناطق کشور جوّی پایدار حاکم خواهد بود و فقط در برخی مناطق شمالغرب و سواحل دریای خزر بارشهای پراکنده پیشبینی میشود.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، طی پنج روز آینده در بیشتر مناطق کشور جوّی پایدار برقرار خواهد بود.
امروز تنها در شمال استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل و همچنین برخی نقاط استانهای گیلان و مازندران، بارشهای پراکنده پیشبینی میشود.
همچنین در این مدت، در برخی مناطق شمال شرق، شرق، بخشهایی از مرکز کشور و دامنههای جنوبی البرز مرکزی و شرقی، در برخی ساعات وزش باد شدید، خیزش گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی دور از انتظار نیست.
سازمان هواشناسی همچنین اعلام کرد: از امروز تا روز یکشنبه، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان موّاج خواهد بود و توصیه میشود فعالان دریایی و شناورهای سبک تمهیدات لازم را مدنظر قرار دهند.