پایان عملیات برفروبی مسیرهای ییلاقی سهند
مدیر کل امور عشایر آذربایجان شرقی از پایان عملیات برفروبی محورهای اصلی دسترسی عشایر به ییلاقات سهند پس از یک ماه خبر داد.
وی خاطرنشان کرد: با پایان عملیات برفروبی در ارتفاعات سهند، مسیرهای دسترسی عشایر به ییلاقات این منطقه به طور کامل برقرار شده و شرایط برای استقرار خانوارهای عشایری مهیا است.
مدیر کل امور عشایر آذربایجان شرقی با تاکید بر جایگاه سهند به عنوان یکی از مهمترین مناطق ییلاقی شمال غرب کشور گفت:فراهمسازی زیرساختهای مورد نیاز عشایر و نگهداری ایلراهها از جمله اقدامات اساسی در حمایت از تولید، حفظ جمعیت مولد عشایری و تقویت اقتصاد دامداری در استان است.