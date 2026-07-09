مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید امت در کربلای معلی، بامداد پنجشنبه با طواف پیکر مطهر در حرم‌های مطهر حضرت سیدالشهدا (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) به پایان رسید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کربلا؛ این مراسم که قرار بود حداکثر تا ساعت ۲۱ چهارشنبه شب پایان یابد، به دلیل حضور میلیونی و بی‌سابقه عزاداران و استمرار ورود جمعیت از مبادی ورودی شهر کربلا، با هفت ساعت تأخیر ادامه یافت. همچنین ازدحام گسترده جمعیت موجب شد پیمودن مسیر شش کیلومتری انتقال پیکر مطهر نزدیک به ۱۰ ساعت به طول انجامد.

در پایان این آیین، همزمان با اذان صبح به وقت کربلا، شیخ عبدالمهدی کربلایی تولیت آستان مقدس حسینی، نماز را بر پیکر مطهر شهید امت اقامه کرد. پس از آن، پیکر مطهر بر دستان سوگواران عراقی در حرم‌های مطهر حضرت سیدالشهدا (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) طواف داده شد و بدین ترتیب، ملت عزادار عراق پس از یک شبانه‌روز میزبانی از رهبر شهید، با پیکر مطهر شهید امت وداع کردند.