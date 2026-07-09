همزمان با حضور گسترده زائران برای شرکت در آیین‌های ترحیم و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی در مشهد مقدس، مردم استان کرمان با برپایی و مشارکت در موکب‌های مختلف، جلوه‌ای از عشق، ارادت و میزبانی را به نمایش گذاشته‌اند و در کنار آن، تیم‌های رسانه‌ای اعزامی از کرمان نیز روایتگر این حضور پرشور و خدمت‌رسانی هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،مشهد مقدس این روزها میزبان خیل عظیم زائرانی است که برای حضور در آیین‌های ترحیم و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی راهی این شهر شده‌اند؛ حضوری که در کنار آن، کرمانی‌ها نیز با تمام توان و عشق، سهم خود را در خدمت‌رسانی به زائران ایفا می‌کنند.

موکب‌های استان کرمان در نقاط مختلف مشهد با ارائه خدمات اسکان، پذیرایی، راهنمایی و پشتیبانی، شبانه‌روز در حال خدمت به زائران هستند و نیروهای مردمی، هیئت‌های مذهبی، اصناف و گروه‌های جهادی با روحیه‌ای خالصانه، میزبان عاشقان ولایت شده‌اند.

در کنار این خدمت‌رسانی، تیم‌های رسانه‌ای اعزامی از کرمان نیز با استقرار در محل موکب‌ها و نقاط مختلف شهر مشهد، روایتگر صحنه‌های همدلی، ایثار و میزبانی مردم کرمان هستند و با تهیه گزارش، ارتباط زنده و تولید محتوای خبری، جلوه‌های حضور پرشور کرمانی‌ها در این رویداد معنوی را به تصویر می‌کشند.

هم‌افزایی موکب‌های خدمت‌رسان و تیم‌های رسانه‌ای، تصویری ماندگار از نقش‌آفرینی مردم استان کرمان در میزبانی از زائران رهبر شهید انقلاب اسلامی خلق کرده است؛ حضوری که از جنس ارادت، مسئولیت و عشق به ولایت است.