به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بلومبرگ در ادامه با اشاره به داده‌های دریافتی از ردیابی کشتی‌ها افزود: تحرکات قابل توجه در تنگه هرمز به یک مسیر تأیید شده توسط ایران واقع در نزدیکی ضلع شمالی محدود شده است.

سی‌ان‌ان هم گزارش داد: در حالی که طی روزهای گذشته میانگین روزانه ۳۲ نفتکش از تنگه هرمز عبور می‌کرد، نقض مکرر آتش‌بس و تشدید تنش‌های نظامی از سوی آمریکا، عملاً عبور و مرور دریایی در این منطقه را متوقف کرد.

با افزایش تنش ها در تنگه هرمز، قیمت نفت خام برنت برای نخستین بار از اعلام آتش بس، از مرز ۸۰ دلار در هر بشکه عبور کرده است.