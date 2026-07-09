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مشهد در انتظار رهبر شهید ایران

مشهد شاهد حضور زائران و مشتاقانی است که در سوگ شهادت رهبر شهید از نقاط مختلف کشور خود را برای شرکت در مراسم وداع و تشییع قائد امت ، به این پایتخت معنوی ایران رسانده‌اند.
عکاس :ندا پناهی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۰۸:۳۲
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برچسب ها: مشهد ، رهبری
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