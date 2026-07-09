به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نوروزیان گفت: امروز پنجشنبه آسمان مازندران غالباً نیمه‌ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر با افزایش ابر، به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات استان، رگبار و رعدوبرق پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از روز جمعه ناپایداری‌های جوی کاهش می‌یابد و ساعات آفتابی بیشتری در استان خواهیم داشت.

کارشناس هواشناسی ادامه داد: روزهای جمعه و شنبه، آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و گاهی به‌ویژه در ساعات بعدازظهر افزایش ابر رخ می‌دهد. همچنین در این مدت، افزایش نسبی دمای هوا مورد انتظار است.

نوروزیان گفت: از روز یکشنبه، آسمان استان صاف و آفتابی خواهد شد و روند افزایش تدریجی و محسوس دما در سراسر مازندران ادامه خواهد داشت.

وی افزود: دریای خزر از امروز به‌تدریج با کاهش موج همراه خواهد شد، اما امروز برای شنا و فعالیت‌های گردشگری دریایی مناسب نیست و سایر فعالیت‌های دریایی با رعایت احتیاط قابل انجام است.