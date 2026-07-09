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نظامیان صهیونیست بامداد امروز به منطقه وادی الفارعه در جنوب طوباس یورش بردند و همزمان صدای تیراندازی در منطقه شنیده شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ همچنین، یگانهای ارتش اشغالگر در مناطقی در جنوب نابلس عملیات بازرسی و بازداشت انجام دادند.
در برخی روستاها خانهها تفتیش و شماری از ساکنان بازجویی میدانی شدند.
گزارشهایی هم از افزایش حضور نظامی ارتش اشغالگر در اطراف جنین و برخی روستاهای اطراف منتشر شده است. حملههای ارتش اشغالگر و بازداشت فلسطینی های کرانه باختری در روزهای اخیر تشدید شده است.