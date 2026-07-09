مردم ولایتمدار و انقلابی شهرستان قرچک شامگاه امشب برای یکصد و سی‌امین شب متوالی با حضور در میدان امام خمینی(ره)، بار دیگر با آرمان‌های رهبر شهید امت تجدید بیعت کردند و بر ادامه راه مقاومت و خونخواهی شهیدان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شرکت‌کنندگان در این اجتماع با سر دادن شعارهای حماسی، حضور پرشور ملت ایران و عراق در آیین بدرقه باشکوه امام شهید را نماد اقتدار امت اسلامی و نمایش وحدت ملت‌های مسلمان دانستند.

حاضران تأکید کردند شکوه این بدرقه، پیام شکست، ترس و استیصال دشمنان را به جهانیان مخابره کرد و نشان داد که فشارها و تهدیدها نتوانسته اراده ملت را متزلزل سازد.

مردم قرچک همچنین با اشاره به پیام این حضور گسترده، آن را تجلی اقتدار ملی و نشانه استمرار راه شهیدان و مطالبه خونخواهی امت اسلامی عنوان کردند.

شرکت‌کنندگان در پایان این مراسم با شعارهایی، بر حفظ وحدت، پشتیبانی از آرمان‌های انقلاب اسلامی و ادامه مسیر مقاومت تا تحقق آرمان‌های شهیدان تأکید کردند.