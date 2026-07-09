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حضور پرشور مردم استان همدان در ۱۲۹مین قرار شبانه، جلوهای از همبستگی، وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با راه و اندیشه رهبر شهید انقلاب بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم با حضور گسترده در میادین و خیابانها، یاد و نام آقای شهید انقلاب را گرامی داشتند و با ابراز وفاداری، بر ایستادگی در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
شرکتکنندگان در این اجتماع مردمی با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، تصاویر رهبر شهید انقلاب و سردادن شعارهای انقلابی، بر پایبندی به ارزشهای انقلاب اسلامی، استقلال، عزت ملی و ادامه راه شهدا تأکید کردند.