با توجه به قرار گرفتن مازندران در مسیر تردد بخش قابل توجهی از مسافران و زائران، تأمین مستمر و بدون وقفه آرد مورد نیاز نانوایی‌ها ادامه دارد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، سید محمد جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان، در ادامه برنامه‌های نظارتی و میدانی خود، پس از بازدید از روند تأمین، توزیع و عرضه آرد و نان در نقاط مختلف استان، با حضور در نانوایی‌ها، مراکز و انبار‌های نگهداری آرد و همچنین مواکب پذیرایی از زائران و مسافران عازم مشهد مقدس برای شرکت در آیین وداع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید در جوار بارگاه نورانی حضرت ثامن‌الحجج (ع)، از نزدیک روند خدمات‌رسانی و تأمین آرد و نان مورد نیاز مردم و زائران را مورد ارزیابی قرار داد و بر استمرار خدمت‌رسانی بدون وقفه و حفظ آمادگی کامل شبکه تأمین و توزیع کالا‌های اساسی تأکید کرد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران افزود: در امتداد برنامه‌های نظارتی روزانه این اداره‌کل، بیانگر اهتمام مجموعه غله استان به تداوم خدمت‌رسانی، حفظ آرامش بازار کالا‌های اساسی و همراهی با مردم در شرایط حساس کشور است.

وی بیان کرد: در این بازدیدها، وضعیت موجودی ذخایر آرد، فرآیند نگهداری، بارگیری و ارسال محموله‌ها، همچنین نحوه توزیع آرد بین نانوایی‌های استان به‌صورت میدانی بررسی شد و دستورات لازم برای تسریع در روند توزیع و تأمین به‌موقع آرد مورد نیاز واحد‌های خبازی صادر شد.

سید محمد جعفری در حاشیه این بازدید‌ها با اشاره به برگزاری مراسم تشییع رهبری شهید در تهران و همچنین تدفین پیکر مطهر قائد شهید حضرت آیت الله امام سید علی حسینی خامنه ا‌ی (قدس سره) در مشهد مقدس و افزایش تردد مسافران و زائران در محور‌های مواصلاتی استان اظهار داشت: با توجه به قرار گرفتن مازندران در مسیر تردد بخش قابل توجهی از مسافران و زائران، تأمین مستمر و بدون وقفه آرد مورد نیاز نانوایی‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تمامی ظرفیت‌های موجود برای حفظ پایداری شبکه تأمین و توزیع به کار گرفته شده است.

وی افزود: ذخایر راهبردی آرد استان در وضعیت مطلوب قرار دارد و با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان فرمانداری ها، اداره کل غله و خدمات بازرگانی، شرکت حمل و توزیع آرد و سایر عوامل زنجیره تأمین، هیچ‌گونه کمبودی در تأمین آرد مورد نیاز نانوایی‌های استان وجود ندارد.

جعفری همچنین بر آمادگی کامل عوامل حمل و توزیع آرد در ایام افزایش تقاضا تأکید کرد و گفت: نظارت مستمر بر انبارها، کنترل موجودی‌ها و رصد لحظه‌ای فرآیند توزیع، از برنامه‌های مستمر اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران است تا نانوایی‌ها بتوانند بدون وقفه نسبت به پخت و عرضه نان اقدام کنند و خدمات شایسته‌ای به مردم و زائران ارائه شود.

این بازدید در راستای نظارت بر زنجیره تأمین آرد و اطمینان از آمادگی کامل شبکه توزیع برای پاسخگویی به افزایش تقاضا در ایام حضور گسترده مسافران و زائران در استان مازندران انجام شد.