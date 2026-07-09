برای حضور در مراسم وداع و تدفین «رهبر شهید امت»
اعزام کاروان زائران قوچانی با ۳۰ دستگاه اتوبوس به مشهد
کاروانهای زائران قوچانی با ۳۰ دستگاه اتوبوس برای حضور در مراسم وداع و تدفین «رهبر شهید» عازم مشهد شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضو
ی، فرماندار شهرستان قوچان گفت: نخستین کاروان شامل ۱۰ دستگاه اتوبوس کامل، نیمهشب گذشته عازم مشهد شد و کاروانهای بعدی نیز در ساعات ۳ بامداد و ۵ صبح امروز، در مجموع با ۳۰ دستگاه اتوبوس، قوچان را به مقصد مشهد مقدس ترک کردند تا زائران بتوانند بهموقع در مراسم تشییع، تدفین و وداع با پیکر مطهر رهبر شهید حضور یابند.
فرزادفرد اظهار داشت: بهمنظور تکریم همشهریان و تسهیل این سفر معنوی، تدابیر ویژهای برای رفاه حال زائران اتخاذ شده است. تأمین تغذیه شامل شام و صبحانه و توزیع آب معدنی در داخل تمامی اتوبوسها انجام شده و هماهنگیهای لازم برای استقرار زائران در مکانهای پیشبینیشده در مشهد مقدس صورت گرفته است تا مردم شریف قوچان با خیالی آسوده، در این مراسم حماسی مشارکت کنند.
فرماندار قوچان در پایان ابراز امیدواری کرد که این حضور پرشور، جلوهای از تجدید میثاق دوباره مردم با رهبر شهیدشان در آیین تدفین باشد.
اعزام کاروان زائران قوچانی با ۳۰ دستگاه اتوبوس به مشهد اعزام کاروان زائران قوچانی با ۳۰ دستگاه اتوبوس به مشهد اعزام کاروان زائران قوچانی با ۳۰ دستگاه اتوبوس به مشهد اعزام کاروان زائران قوچانی با ۳۰ دستگاه اتوبوس به مشهد اعزام کاروان زائران قوچانی با ۳۰ دستگاه اتوبوس به مشهد اعزام کاروان زائران قوچانی با ۳۰ دستگاه اتوبوس به مشهد اعزام کاروان زائران قوچانی با ۳۰ دستگاه اتوبوس به مشهد اعزام کاروان زائران قوچانی با ۳۰ دستگاه اتوبوس به مشهد