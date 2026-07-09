مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمان گفت: اوقاف استان با بهره‌گیری از ظرفیت امامزادگان، بقاع متبرکه و موقوفات، هم در مسیر زائران در تهران و مشهد و هم با برپایی موکب در جوار حرم مطهر رضوی، به زائران رهبر شهید خدمات اسکان، پذیرایی و برنامه‌های فرهنگی ارائه می‌کند.

موکب اوقاف کرمان روزانه به هزار و ۵۰۰ زائر رهبر شهید در مشهد خدمت‌رسانی می‌کند

موکب اوقاف کرمان روزانه به هزار و ۵۰۰ زائر رهبر شهید در مشهد خدمت‌رسانی می‌کند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمان از استقرار موکب این اداره‌کل در مشهد مقدس برای خدمت‌رسانی به زائران رهبر شهید خبر داد.

حجت‌الاسلام علی جلالی گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه در راستای وظیفه ذاتی خود، خدمت‌رسانی به زائران را در دو بخش دنبال می‌کند؛ بخش نخست، برپایی موکب در مسیر تردد زائران در تهران و مشهد با استفاده از ظرفیت امامزادگان و بقاع متبرکه و بخش دوم، ارائه خدمات در جوار بارگاه منور حضرت امام رضا (ع) به دلیل حضور گسترده زائران است.

وی افزود: خدمت‌رسانی این موکب از روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه آغاز شده و تا صبح شنبه ۲۰ تیرماه ادامه دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمان بیان کرد: در این موکب، خادمانی از امامزاده خواجه ابورضا زرند، امامزاده محمدصالح انار، امامزاده احمد سیرجان و امامزاده سیدحسین کرمان، با مشارکت موقوفاتی که با نیت‌های مرتبط اختصاص یافته‌اند، به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند.

جلالی با اشاره به محل استقرار این موکب گفت: این مرکز خدمت‌رسانی در مدرسه عالی نواب، ابتدای خیابان شیرازی مشهد مستقر است و روزانه به حدود هزار و ۵۰۰ نفر خدمات اسکان، پذیرایی و برنامه‌های فرهنگی ارائه می‌دهد.

وی افزود: ۱۵۰ نفر از عوامل اجرایی در بخش‌های اسکان، پذیرایی و فرهنگی، مسئولیت خدمت‌رسانی به زائران را در این موکب بر عهده دارند.