مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تنکابن گفت: در جریان بازرسی مشترک از انبارهای آرد، رستوران‌ها و فروشگاه‌های بزرگ، محموله‌ای از آرد نامرغوب شناسایی و به مبدأ بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی تنکابن از برخورد قاطع با کالا‌های بی‌کیفیت در این شهرستان خبر داد و گفت: در جریان بازرسی مشترک از انبار‌های آرد، رستوران‌ها و فروشگاه‌های بزرگ، محموله‌ای از آرد نامرغوب شناسایی و به مبدأ بازگردانده شد.

رضا نجفی با اشاره به انجام بازرسی‌های نظارتی ویژه در آستانه ماه محرم اظهار کرد: با همکاری معاون فرماندار، رئیس تعزیرات حکومتی، نمایندگان اداره صنعت، معدن و تجارت و شرکت غله، از انبار‌های نگهداری آرد، چند واحد رستوران و فروشگاه‌های بزرگ سطح شهرستان بازرسی به عمل آمد.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها، محموله‌ای از آرد که فاقد کیفیت مطلوب و استاندارد‌های لازم بود، شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع ذی‌صلاح، مقرر شد این محموله به مبدأ بازگردانده شود تا اطمینان حاصل شود که کالای نامرغوب وارد چرخه‌ی مصرف شهروندان نخواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی تنکابن با اشاره به دیگر یافته‌های این بازرسی تصریح کرد: در یکی از واحد‌های رستورانی، مقدار قابل‌توجهی گوشت تاریخ‌گذشته کشف و ضبط شد که بلافاصله با حکم مقام قضایی و حضور نماینده تعزیرات، اقدام به امحاء این محصولات غیرقابل مصرف گردید.

وی با تأکید بر اینکه حفظ سلامت عمومی خط قرمز مجموعه نظارتی شهرستان است، ادامه داد: همچنین از چند فروشگاه بزرگ عرضه‌کننده کالا‌های اساسی بازدید شد و وضعیت انبارش، تاریخ تولید و انقضا و رعایت نرخ‌های مصوب مورد بررسی قرار گرفت که تذکرات لازم به برخی واحد‌ها ارائه شد.

نجفی گفت: تمامی دستگاه‌های نظارتی از جمله جهاد کشاورزی، صمت، تعزیرات و غله با هماهنگی کامل و در قالب تیم‌های مشترک، رصد مستمر بازار را تا پایان ماه‌های محرم و صفر ادامه خواهند داد و با هرگونه تخلف در زمینه احتکار، گران‌فروشی و عرضه کالای بی‌کیفیت بدون اغماض برخورد قانونی صورت می‌پذیرد.

وی از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی یا بهداشتی، مراتب را به سامانه ۱۲۴ یا اداره تعزیرات حکومتی اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.