آیین‌های مردمی «بدرقه خورشید» هم‌زمان با مراسم لیله‌الدفن و بزرگداشت امام شهید، پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ تیرماه در زنجان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ آیین‌های مردمی «بدرقه خورشید» هم‌زمان با مراسم لیله‌الدفن و بزرگداشت امام شهید، پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ تیرماه در زنجان برگزار می‌شود.

در نخستین برنامه این مراسم، نماز مغرب و عشاء و نماز لیلةالدفن امام شهید، شامگاه پنجشنبه ۱۸ تیرماه به‌صورت عمومی در گلزار شهدای پایین و همچنین در تکایا، مساجد و حسینیه‌های سراسر شهر اقامه خواهد شد.

پس از اقامه نماز، دسته عزاداری و خودخواهی امام شهید از گلزار شهدای پایین، میدان ۱۵ خرداد به سمت میدان انقلاب حرکت خواهد کرد و عزاداران با برپایی آیین سوگواری، یاد و خاطره امام شهید را گرامی خواهند داشت.

همچنین مراسم بزرگداشت امام شهید صبح جمعه ۱۹ تیرماه، از ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه تا ۱۲ و پیش از آغاز خطبه‌های نمازجمعه، در مصلای خاتم‌الانبیا (ص) زنجان برگزار می‌شود.