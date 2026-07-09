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آیینهای مردمی «بدرقه خورشید» همزمان با مراسم لیلهالدفن و بزرگداشت امام شهید، پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ تیرماه در زنجان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ آیینهای مردمی «بدرقه خورشید» همزمان با مراسم لیلهالدفن و بزرگداشت امام شهید، پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ تیرماه در زنجان برگزار میشود.
در نخستین برنامه این مراسم، نماز مغرب و عشاء و نماز لیلةالدفن امام شهید، شامگاه پنجشنبه ۱۸ تیرماه بهصورت عمومی در گلزار شهدای پایین و همچنین در تکایا، مساجد و حسینیههای سراسر شهر اقامه خواهد شد.
پس از اقامه نماز، دسته عزاداری و خودخواهی امام شهید از گلزار شهدای پایین، میدان ۱۵ خرداد به سمت میدان انقلاب حرکت خواهد کرد و عزاداران با برپایی آیین سوگواری، یاد و خاطره امام شهید را گرامی خواهند داشت.
همچنین مراسم بزرگداشت امام شهید صبح جمعه ۱۹ تیرماه، از ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه تا ۱۲ و پیش از آغاز خطبههای نمازجمعه، در مصلای خاتمالانبیا (ص) زنجان برگزار میشود.