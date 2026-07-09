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شورای مشورتی سازمانهای اسلامی مالزی با صدور بیانیهای اظهارات اخیر دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران را به شدت محکوم و نسبت به پیامدهای بازگشت ادبیات تهدید و تقابل در منطقه هشدار داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ این نهاد اسلامی در بیانیه خود با عنوان «ترامپ هرگز خواهان صلح نبود؛ توهین، تهدید و بازگشت ادبیات جنگ علیه ایران» اعلام کرد تهدید به اقدام نظامی، اعلام پایان آتشبس و تأکید بر استفاده از زور در صورت شکست مذاکرات، نشان میدهد که سیاست فشار و تقابل همچنان بر رویکرد برخی مقامهای آمریکایی حاکم است.
ماپیم با تأکید بر اینکه توهین، ارعاب و تهدید نظامی، زبان دیپلماسی نیست، تصریح کرد: اتکا به فشارهای نظامی و اقتصادی برای وادار کردن ایران به عقبنشینی، به اهداف مورد نظر طراحان این سیاستها دست نیافته است. در این بیانیه آمده است که ایران نه حاکمیت خود را واگذار کرد، نه از مواضع خود درباره حقوق و منافع ملی عقب نشست و نه در برابر فشارهای خارجی تسلیم شد.
شورای مشورتی سازمانهای اسلامی مالزی همچنین خاطرنشان کرد، تداوم استفاده از ادبیات جنگ در حالی که از مذاکره سخن گفته میشود، اعتماد متقابل را از بین میبرد و امکان دستیابی به راهحلهای سیاسی را کاهش میدهد. به اعتقاد این نهاد، دیپلماسی تنها در فضایی مبتنی بر احترام متقابل، گفتوگو و پایبندی به حقوق بینالملل میتواند به نتیجه برسد.
در ادامه این بیانیه با اشاره به دههها جنگ، مداخلات خارجی و رقابتهای ژئوپلیتیکی در غرب آسیا تأکید شده است که ملتهای منطقه بیش از هر زمان دیگری به صلح، ثبات و توسعه نیاز دارند و نباید بار دیگر قربانی سیاستهای مبتنی بر تهدید و رویارویی شوند.
ماپیم همچنین تصریح کرد: هیچ کشوری نباید در شرایطی که با تهدید حمله نظامی روبهرو است، به مذاکره وادار شود و هیچ نظم منطقهای پایداری بر پایه ارعاب و زور شکل نخواهد گرفت. این شورا با یادآوری پیامدهای جنگهای عراق، افغانستان و لیبی، نسبت به تکرار چنین بحرانهایی در منطقه هشدار داد.
شورای مشورتی سازمانهای اسلامی مالزی در پایان از سازمان ملل متحد، قدرتهای منطقهای و اعضای مسئول جامعه جهانی خواست تلاشهای دیپلماتیک خود را برای جلوگیری از تشدید تنشها افزایش دهند و اختلافات سیاسی را از طریق گفتوگو و مذاکره حلوفصل کنند.