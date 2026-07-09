آسمان هرمزگان امروز صاف تا کمی ابری، هوا در سواحل و جزایر همراه با غبارمحلی پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و اوایل شب در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز با افزایش باد‌های جنوب غربی تا شمال غربی دریا متلاطم می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: بعدازظهر در ارتفاعات شمالی و شرقی استان (شهرستان بشاگرد) رشد ابر در ارتفاعات با احتمال رگبار پراکنده باران و رعدوبرق دور از انتظار نیست.

وی گفت: افزایش باد‌های جنوب غربی تا شمال غربی در بعدازظهر و شب نیز تا روز یکشنبه ۲۱ تیر ادامه دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: در این ساعت‌ها شناور‌ها بویژه سبک و صیادی با احتیاط لازم رفت و آمد کنند.

مجتبی حمزه نژاد افزود: امروز همچنان افزایش دمای بیشینه و ماندگاری هوای گرم در بیشتر نقاط استان پیش بینی می‌شود.

وی گفت: فردا علاوه بر ماندگاری هوای گرم بصورت موقت از دمای بیشینه کاسته می‌شود؛ اما از اوایل هفته آینده با شدت گرفتن وزش باد‌های گرم و خشک در جنوب شرق کشور، کاهش رطوبت نسبی هوا و افزایش محسوس دمای بیشینه در استان بویژه نیمه شرقی مورد انتظار است.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: از رفت و آمد‌های غیرضرور و فعالیت در فضای باز در طول روز بویژه در ظهر خودداری شود.