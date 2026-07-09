معاون برق و انرژی وزارت نیرو اعلام کرد با وجود کاهش ۱۴ درصدی سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها نسبت به سال گذشته، وزارت نیرو موفق شد با بهره‌گیری از ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر، برقابی و اتمی، مصرف سوخت را ۶ درصد کاهش داده و ذخیره گازوئیل کشور را برای اولین بار در فصل تابستان به رقم بی‌سابقه ۳ میلیارد لیتر برساند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مصطفی رجبی مشهدی، در اظهاراتی پیرامون عملکرد مدیریت سوخت در بخش نیروگاهی، از یک موفقیت عملیاتی بزرگ خبر داد و اظهار داشت: با همکاری نزدیک با وزارت نفت، امسال موفق شدیم در مقایسه با سال گذشته، ذخیره گازوییل کشور را به سطح بسیار مطلوب ۳ میلیارد لیتر برسانیم که نسبت به سال قبل، بیش از ۶۰۰ میلیون لیتر بیشتر است.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو، با اشاره به چالش کاهش تأمین سوخت تأکید کرد: از ابتدای سال جاری، مجموع سوخت تحویلی شامل گاز، گازوئیل و مازوت (سوخت معادل) با ۱۴ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بوده است که با این حال توانستیم مصرف سوخت را ۶ درصد (معادل ۱.۵ میلیارد لیتر) کاهش دهیم.

وی عوامل اصلی این موفقیت را در سه محور توسعه و بهره‌برداری بیشتر از نیروگاه‌های برق‌آبی و تجدیدپذیر، بهره‌گیری از ظرفیت نیروگاه اتمی که امسال زودتر از سال گذشته در مدار قرار گرفته است و مدیریت و کاهش مصرف در بخش‌های مختلف بیان کرد.

معاون وزیر نیرو در پایان افزود: افزایش ذخیره گازوئیل به ۳ میلیارد لیتر در این مقطع از سال، یک موفقیت بزرگ است که اگر این روند ادامه یابد، ذخایر بسیار مناسبی را برای فصل زمستان در اختیار خواهیم داشت و امنیت انرژی کشور را تضمین می‌کند.