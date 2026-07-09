رواق آقای شهید ایران، در میدان امام خمینی همدان، میزبان محفلی نورانی به مناسبت ایام تشییع پیکر پاک رهبر شهید انقلاب بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مسئول اجرایی رواق آقای شهید ایران، با اشاره به اینکه هر شبانه روز دو نوبت برنامه متنوع فرهنگی مذهبی در این رواق اجرا می‌شود، گفت: در روز‌های تشییع رهبر شهید انقلاب، هر روز از ساعت ۹ صبح تا نماز ظهر و عصر و بعد از ظهر‌ها از ساعت ۱۵ تا نماز مغرب و عشاء برنامه‌های متنوعی در این رواق برگزار می‌شود.

حجت الاسلام طاهری افزود: پس از نماز مغرب و عشاء و همزمان با برگزاری مراسم شبانه میدان آئینی امام خمینی همدان، در این رواق با حضور روحانیان متخصص به ویژه برنامه‌های کودکان و نوجوانان اختصاص می‌یابد.

حمیدرضا آقابیگی، مسئول بسیج هنرمندان استان همدان هم با اشاره به برگزاری عصر شعری با حضور ۶ شاعر آئینی گفت: شاعران همدان با هدف ادای دین به رهبر شهید انقلاب در این مراسم به شعرخوانی پرداختند.