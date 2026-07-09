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عضو فقهای شورای نگهبان گفت: رهبر شهید عاشق خدا بود و هرگز برای رسیدن به جایگاه و موقعیت شخصی تلاش نکرد، بلکه تمام دغدغه ایشان تحقق آرمانهای الهی و تقویت نظام اسلامی بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از شورای نگهبان، آیتالله سید احمد خاتمی عضو فقهای شورای نگهبان، در گفتوگو با برنامه تلویزیونی «میداندار» شبکه سه با اشاره به ویژگیهای شخصیتی رهبر شهید، اظهار داشت: اگر بخواهم در چند جمله ایشان را معرفی کنم، باید بگویم رهبر شهید مصداق «ربی» بود؛ شخصیتی که تمام وجودش رنگ خدایی داشت و همه رفتارها و تصمیمهایش بر پایه ایمان و اخلاص شکل گرفته بود.
وی افزود: رهبر شهید عاشق خدا بود و هرگز برای رسیدن به جایگاه و موقعیت شخصی تلاش نکرد، بلکه تمام دغدغه ایشان تحقق آرمانهای الهی و تقویت نظام اسلامی بود.
نخستین آشنایی با رهبر شهید
عضو فقهای شورای نگهبان با مرور نخستین آشنایی خود با رهبر شهید گفت: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، نام ایشان را در میان چهرههای برجسته و مبارز خراسان شنیده بودم و آثار علمی ایشان از جمله کتاب «گفتاری در باب صبر» را مطالعه میکردم، اما نخستین دیدار نزدیک ما پس از انقلاب و در دوران ریاستجمهوری ایشان رقم خورد.
آیتالله خاتمی ادامه داد: در آن دیدار، رهبر شهید با سعهصدر به پرسشهای علمی پاسخ میدادند و بیش از مباحث سیاسی، بر موضوعات عمیق معرفتی و سیره اهلبیت (ع) تأکید داشتند که این نگاه برای من بسیار الهامبخش بود.
توصیه رهبر شهید به حفظ روحیه انقلابی
وی با اشاره به انتصاب خود به امامت جمعه موقت تهران، تصریح کرد: پیش از آغاز این مسئولیت، رهبر شهید در دیداری خصوصی توصیه کردند که از روحیه انقلابیگری هیچگاه فاصله نگیرم و همان مسیر گذشته را با قوت ادامه دهم؛ توصیهای که همواره برای من راهگشا بوده است.
آیتالله خاتمی همچنین درباره عضویت خود در شورای نگهبان گفت: پس از دعوت رهبر شهید برای حضور در شورای نگهبان، این مسئولیت را با احساس تکلیف پذیرفتم و از نخستین روز عضویت، تلاش کردم با حضور مستمر در جلسات، وظیفه خود را به بهترین شکل انجام دهم.
روایتی از جلسات خصوصی فقهای شورای نگهبان
عضو فقهای شورای نگهبان با اشاره به یکی از جلسات خصوصی فقهای شورا با رهبر شهید اظهار کرد: در آن جلسه، ایشان تأکید کردند که در مسائل شخصی و سلیقهای باید اهل گذشت بود، اما در موضوعاتی که به اصل نظام اسلامی مربوط میشود، جای مسامحه و گذشت وجود ندارد.
وی افزود: رهبر شهید از نظر علمی نیز شخصیتی کمنظیر بودند و سالها در حوزههای مختلف فقه، اصول، جهاد، مکاسب، غنا و سیره اهلبیت (ع) تدریس و تحقیق کرده بودند و آثار علمی ارزشمندی از خود به یادگار گذاشتند.
شجاعت، سادهزیستی و امید؛ ویژگیهای ماندگار
آیتالله خاتمی با اشاره به ابعاد شخصیتی رهبر شهید خاطرنشان کرد: شجاعت در دوران مبارزه، حضور در میدانهای سخت، امیدواری در دشوارترین شرایط، سادهزیستی و پرهیز از تجمل، از مهمترین ویژگیهای ایشان بود و نزدیکان ایشان میتوانند ابعاد بیشتری از این سبک زندگی را برای مردم روایت کنند.
وی همچنین تربیت فرزندان صالح را از دیگر ویژگیهای برجسته رهبر شهید دانست و گفت: فرزندان ایشان نیز همانند پدر، از روحیه سادهزیستی و دوری از اشرافیگری برخوردار هستند.
خداباوری؛ ریشه همه ویژگیهای رهبر شهید
آیتالله خاتمی در پایان با بیان اینکه همه ویژگیهای اخلاقی و مدیریتی رهبر شهید از ایمان عمیق ایشان سرچشمه میگرفت، تصریح کرد: اگر بخواهم تنها یک ویژگی را به عنوان مهمترین شاخصه شخصیت ایشان معرفی کنم، آن ویژگی «خداباوری» است؛ چراکه تهجد، انس با قرآن و صحیفه سجادیه، اهتمام به زیارت و همه ابعاد شخصیتی ایشان ریشه در همین باور عمیق الهی داشت.