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مراسم یادبود رهبر شهید ایران حضرت آیتالله العظمی سید علی حسینی خامنهای، در سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ این مراسم با حضور جمعی از دیپلماتها، وابستگان نهادهای مختلف در چین، ایرانیان ساکن پکن و گروهی از دانشجویان ایرانی دانشگاههای چین برگزار شد.
مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و سپس حاضران به اقامه عزا و مدیحهسرایی در سوگ رهبر شهید پرداختند. در ادامه این مراسم سفیر ایران در چین در سخنانی با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، از «ویژگیهای برجسته شخصیتی، اخلاقی و مدیریتی» ایشان تجلیل کرد و شهادت را «بهترین پاداش برای یک عمر مجاهدت و خدمت خالصانه آن امام شهید به اسلام و ایران» دانست.
عبدالرضا رحمانی فضلی تأکید کرد: راه و مکتب این شهید بزرگوار، همواره برای ملت ایران الهامبخش و راهگشا خواهد بود.
یکی از بخشهای احساسی و معنوی این مراسم، دستبهدست شدن پرچم مضجع شریف حرم مطهر امام حسین (ع) در کربلا، میان حاضران بود. شرکتکنندگان در این آیین، با توسل به این پرچم متبرک که به همت رایزنی فرهنگی ایران از کربلا به پکن منتقل شده بود، بار دیگر با آرمانهای والای رهبر شهید و اهل بیت (ع) تجدید میثاق کردند.