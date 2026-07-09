خورخه رودریگز رئیس مجلس ونزوئلا در اظهاراتی با اشاره به جدیدترین آمار قربانیان زمین‌لرزه‌های ویرانگر این کشور اعلام کرد که شمار جان‌باختگان این حادثه به سه هزار و ۸۱۱ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رودریگز در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار کرد: تعداد مجروحان این حادثه تاکنون به ۱۶ هزار و ۷۴۰ نفر رسیده است و ۱۷ هزار و ۹۰۷ نفر نیز در جریان این حادثه بی خانمان شده‌اند.

در همین ارتباط هکتور رودریگز وزیر آموزش ونزوئلا نیز اعلام کرد که حداقل ۱۶ هزار و ۶۸۶ نفر از زلزله زدگان در ۸۷ مرکز اسکان موقت که توسط دولت این کشور تدارک دیده شده است، اسکان داده شده‌اند.