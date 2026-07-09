به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس؛ رئیس پایگاه اورژانس ۱۱۵ شهرستان بیضا گفت: براثر برخورد یک دستگاه خودرو ال ۹۰ با یک دستگاه خودرو سیانا تصادفی مرگ بار در محور ارتباطی بخش بانش به شهر بیضا سه نفر از سرنشینان هر دو خودرو در دم جان باختند و یک نفر به شدت مصدوم شد.

ابراهیم ایزدی افزود: از طریق سامانه ۱۱۵ وقوع یک فقره تصادف به این پایگاه گزارش شد که بلافاصله نیرو‌های امدادی با دو دستگاه آمبولانس به محل وقوع حادثه اعزام شدند.

او بیان کرد: به دلیل شدت برخورد یک دستگاه خودرو ال ۹۰ با یک دستگاه خودرو سیانا سه نفر از سرنشینان این دو خودرو که یک زن و دو نفر مرد بودند در دم جان باختند و نفر چهارم نیز به شدت مصدوم شد.

ایزدی گفت: فرد مصدوم پس از انجام عملیات ابتدایی امدادی، برای ادامه درمان به بیمارستان شهید رجایی شیراز اعزام شد.

رئیس پایگاه اورژانس ۱۱۵ شهرستان بیضا در پایان گفت: علت این حادثه و تصادف در دست بررسی است.