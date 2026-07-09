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ارزش معاملات صندوقهای سرمایهگذاری در هفته منتهی به ۱۲ تیر ۱۴۰۵ به ۲۸۳ هزار و ۵۹۱ میلیارد تومان رسید که در مقایسه با هفته منتهی به ۵ تیر ۱۴۰۵ با ۷.۴ درصد رشد همراه بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بررسی آمار معاملات صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله (ETFs) نشان میدهد ارزش کل معاملات این صندقها از ۲۶۴ هزار و ۴۲ میلیارد تومان در هفته منتهی به ۵ تیر ۱۴۰۵ به ۲۸۳ هزار و ۵۹۱ میلیارد تومان در هفته منتهی به ۱۲ تیر ۱۴۰۵ رسیده است؛ موضوعی که از افزایش حدود ۱۹ هزار و ۵۴۹ میلیارد تومانی ارزش معاملات حکایت دارد.
از میان ۵۶۳ صندوق سرمایهگذاری فعال در بازار سرمایه، ۵۵ درصد آنها از نوع صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله (ETFs) و ۴۵ درصد دیگر از نوع صدور و ابطالی هستند.
بررسی آمارهای هفته منتهی به ۱۲ تیر نشان میدهد صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق با درآمد ثابت همچنان بیشترین سهم از معاملات را به خود اختصاص دادهاند.
ارزش معاملات این صندوقها از ۱۸۰ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان هفته منتهی به ۵ تیر ۱۴۰۵ به ۱۹۱ هزار و ۱۴۱ میلیارد تومان در هفته منتهی به ۱۲ تیر ۱۴۰۵ افزایش یافت که بیانگر رشد ۵.۶ درصدی است.
همچنین در هفته گذشته بیشترین رشد در میان انواع صندوقها به صندوقهای طلا اختصاص داشت.
ارزش معاملات صندوقهای طلا از ۲۵ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان در هفته منتهی به ۵ تیر به ۴۱ هزار و ۹۵۱ میلیارد تومان در هفته منتهی به ۱۲ تیر ۱۴۰۵ رسید که افزایشی نزدیک به ۶۷ درصد را نشان میدهد.
در این دوره ارزش معاملات صندوقهای سهامی از ۴۹ هزار و ۵۳۶ میلیارد تومان به ۴۱ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان کاهش یافت که معادل افتی حدود ۱۶.۵ درصد است.
بر این اساس ارزش معاملات صندوقهای مختلط نیز از یک هزار و ۷۲۹ میلیارد تومان به یک هزار و ۸۰ میلیارد تومان رسید و حدود ۳۷.۵ درصد کاهش را ثبت کرد.
ارزش معاملات سایر صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله (ETFs) نیز، از یک هزار و ۴۲۴ میلیارد تومان در هفته منتهی به ۵ تیر به ۳۹۱ میلیارد تومان در هفته منتهی به ۱۲ تیر کاهش یافت.
همچنین ارزش معاملات صندوقهای نقره از ۲ هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان در هفته منتهی به ۵ تیر به ۳ هزار و ۱۶۶ میلیارد تومان در هفته منتهی به ۱۲ تیر افزایش یافت.
در همین دوره، ارزش معاملات صندوقهای حامل انرژی از یک هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان به ۲ هزار و ۱۸۴ میلیارد تومان رسید.
همچنین ارزش مبادلات صندوقهای زعفران از ۳۴۳ میلیارد تومان به ۴۶۸ میلیارد تومان و ارزش دادوستد واحدهای صندوقهای املاک و مستغلات از یک هزار و ۶۵۹ میلیارد تومان به یک هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان رسید.