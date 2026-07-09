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خانواده کاشانی هزینه برگزاری مراسم سالگرد پدر خانواده را به تکمیل ساخت اورژانس پیشبیمارستانی ۱۱۵ لَتحر اختصاص دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ خانواده زندهیاد حسن ماشااللهی برای سومین سال متوالی، هزینه برگزاری مراسم سالگرد آن مرحوم را به تکمیل ساخت اورژانس پیشبیمارستانی ۱۱۵ لَتحر اختصاص دادند.
این خانواده نیکاندیش که پیش از این نیز هزینه مراسم چهلم و عید فطر را به همین پروژه اهدا کرده بودند، بار دیگر با این اقدام خداپسندانه نشان دادند که میتوان یاد عزیزان را با خدمتی ۸ماندگار برای مردم زنده نگه داشت.