به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این اجتماع، اقشار مختلف مردم با تأکید بر استمرار راه امام شهید، حضور گسترده و باشکوه مردم در آیین‌های بدرقه و بزرگداشت در تهران، قم، نجف و کربلا را حامل پیامی روشن برای دوستان و دشمنان انقلاب اسلامی دانستند.

شرکت‌کنندگان با اشاره به اینکه پیام وحدت، همبستگی و خونخواهی امام شهید امت، از مرزهای ایران فراتر رفته و به کشورهای همسایه، منطقه و دیگر آزادی‌خواهان جهان رسیده است، اظهار داشتند: این همدلی و همراهی، نشان‌دهنده گسترش گفتمان مقاومت و پیوند عمیق ملت‌های آزاده با آرمان‌های امام شهید است.



