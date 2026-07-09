پخش زنده
امروز: -
یکصد و سیامین اجتماع شبانه مردم شهرستان بهارستان، گسترده تر و پرشورتر از شب های گذشته و در پارک میدان امام خامنهای شهر گلستان و با اهتزاز پرچمهای سرخ خونخواهی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این اجتماع، اقشار مختلف مردم با تأکید بر استمرار راه امام شهید، حضور گسترده و باشکوه مردم در آیینهای بدرقه و بزرگداشت در تهران، قم، نجف و کربلا را حامل پیامی روشن برای دوستان و دشمنان انقلاب اسلامی دانستند.
شرکتکنندگان با اشاره به اینکه پیام وحدت، همبستگی و خونخواهی امام شهید امت، از مرزهای ایران فراتر رفته و به کشورهای همسایه، منطقه و دیگر آزادیخواهان جهان رسیده است، اظهار داشتند: این همدلی و همراهی، نشاندهنده گسترش گفتمان مقاومت و پیوند عمیق ملتهای آزاده با آرمانهای امام شهید است.