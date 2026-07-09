به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،در پی شهادت یکی از دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران در حمله تجاوزکارانه دیروز نیرو‌های آمریکایی، فرمانده سپاه ناحیه بردسکن به همراه جمعی از مسئولان و همکاران خود با حضور در منزل این شهید والامقام، شهید «علیرضازارعی»، ضمن عرض تسلیت، با خانواده وی ابراز همدردی کردند.

سرهنگ پاسدار علیرضا جنیدی،فرمانده سپاه بردسکن در این دیدار ضمن قدردانی از رشادت‌ها و ایثارگری‌های نیرو‌های مسلح کشور گفت: خون پاک شهدای راه حق، تضمین‌کننده امنیت و اقتدار پایدار ایران اسلامی است و دشمنان بدانند که این‌گونه اقدامات بزدلانه، خللی در اراده پولادین نیرو‌های مسلح و ملت بزرگ ایران برای ایستادگی در برابر استکبار ایجاد نخواهد کرد.

خانواده شهید زارعی نیز در این دیدار با تشکر از حضور مسئولان، بر ادامه راه این شهید در پایبندی به آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی تأکید کردند.

شهید والامقام علیرضا زارعی، متولد ۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۷۹ در بندرعباس، از نیرو‌های متعهد و متخصص کادر نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که در رسته الکترونیک پهپاد، در پایگاه شهید عبدالکریمی خدمت می‌کرد. این دلاورمرد عرصه دفاعی، در نخستین ساعات بامداد امروز در پی حملات ددمنشانه و تجاوزکارانه نیرو‌های آمریکایی، به فیض عظیم شهادت نائل آمد و به خیل شهدای انقلاب اسلامی پیوست.