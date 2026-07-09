معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران در بازدید میدانی از بندر امیرآباد، بر ضرورت فعالیت ۲۴ ساعته بخش‌های خدمات‌رسان و تسریع در روند ترخیص کالا و خودروهای سرمایه‌گذاران تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران در بازدید میدانی از بندر امیرآباد، بر ضرورت تداوم فعالیت ۲۴ ساعته بخش‌های خدمات‌رسان و تسریع در روند ترخیص کالا و خودرو‌های سرمایه‌گذاران تأکید کرد و گفت: هیچ‌گونه وقفه در ارائه خدمات به مردم و فعالان اقتصادی قابل قبول نیست.

محمدابراهیم تولایی در جریان این بازدید با اشاره به ضرورت حل فوری گره‌های اجرایی در بندر، اظهار کرد: بنا بر دستور استاندار مازندران، خدمات در بندر امیرآباد باید به‌صورت شبانه‌روزی ارائه شود و اگر بخشی یا مدیری امکان اجرای این مأموریت را ندارد، باید برای ادامه کار تصمیم‌گیری لازم انجام شود.

وی با اشاره به معطلی چندماهه برخی خودرو‌ها و کالا‌ها در بندر افزود: وقتی سرمایه‌گذار، خودرو یا کالای خود را وارد بندر کرده و سرمایه او ماه‌ها در این مجموعه متوقف مانده است، همه دستگاه‌های مسئول باید برای تسریع در ترخیص و جلوگیری از خواب سرمایه پای کار باشند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با بیان اینکه مشکلات داخلی دستگاه‌ها نباید موجب نارضایتی مردم و فعالان اقتصادی شود، تصریح کرد: مردم و سرمایه‌گذاران نباید هزینه ناهماهنگی‌های اداری را بپردازند و لازم است هرگونه مسئله درون‌سازمانی در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

تولایی همچنین با اشاره به ضرورت باز بودن درِ ارائه خدمات در تمام ساعات شبانه‌روز، گفت: در شرایط فعلی، پاسخ‌گویی مستمر و حضور مؤثر عوامل اجرایی یک مطالبه جدی است و باید زمینه‌ای فراهم شود تا مراجعه‌کنندگان بدون معطلی بتوانند امور خود را پیگیری و انجام دهند.

وی در ادامه با اشاره به برخی مطالبات و مسائل نیروی انسانی نیز افزود: اگر کارکنان در حوزه حقوق و مزایا یا سایر مسائل اداری با مشکلی مواجه هستند، این موضوع باید از مسیر قانونی پیگیری و همزمان از سوی مدیران مربوطه نیز مورد رسیدگی قرار گیرد، اما این مسائل نباید مانعی برای انجام امور مردم باشد.

معاون اقتصادی استانداری مازندران در پایان با تأکید بر لزوم ارتقای نظم، هماهنگی و پاسخ‌گویی در بندر امیرآباد، گفت: انتظار ما این است که از امروز، روند خدمت‌رسانی در این بندر با جدیت بیشتری دنبال شود و شرایط به‌گونه‌ای باشد که شاهد کاهش زمان انتظار، تسهیل ترخیص و افزایش رضایت‌مندی فعالان اقتصادی و مردم باشیم.